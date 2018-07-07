參選台南市議員暫停提名「狀況解除」 唐儀靜遞交申請

2018-07-07 18:54

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨4月底公布台南市議員提名名單，通過第6選區（安南區）初選的唐儀靜因為仍受保護管束處分，不得為黨籍候選人，現在她已解除保護管束，民進黨台南市黨部主委黃先柱也說，黨中央將採徵召，讓唐儀靜投入年底選戰。

2011年，唐儀靜駕駛自小客車與騎機車的石姓婦人碰撞，造成對方死亡，二審法官審酌雙方和解，給予緩刑4年、緩刑期間付保護管束，截止日為2019年9月，依民進黨公職候選人提名條例規定，她不得為黨籍候選人。

不過，唐儀靜如今已解除保護管束，黃先柱說，等到7月15日的全代會後選出新的中執委，再由其開會通過徵召；唐儀靜也證實，確實已經解除保護管束，也向地方黨部遞交申請，只是不清楚中央何時會審。

有趣的是，地方盛傳，唐儀靜於6月初的造勢大會請來6名立委、前市黨部主委顏純左等人站台，樹大招風令人眼紅，才會被惡意爆出保護管束的消息。對於當初的攻擊，唐儀靜坦言確實很生氣，且受打擊，只是受攻擊的主因並非造勢大會，她早在初選前就一直被攻擊，甚至當天未獲提名時，消息在半小時內就於地方迅速傳開。

面臨年底的大選，唐儀靜說，她已經許多年沒有當議員，起步要比別人來得早且加倍努力，才能在年底獲得選民青睞。