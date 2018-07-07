郝龍斌批林佳龍降紫爆標準騙市民 市府：單位數字都弄錯

2018-07-07 17:42

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨副主席郝龍斌今天為台中市長參選人盧秀燕站台「挺秀燕、反空污」首場豬血湯募款活動，痛批市長林佳龍降低紫爆標準，「每立方公尺70毫克」改成「150毫克」，欺騙市民大幅改善空氣品質；台中市政府則回批，郝郝龍斌把單位和數字都弄錯，「微克」變「毫克」相差千倍，而且市府都以PM2.5紫爆71微克標準比較，「空氣的確改善。」

郝龍斌說，自己曾擔任環保署長，台中市目前每7天有1天是空污紫爆，林佳龍不思改善，卻降低空污紫爆標準，「每立方公尺70毫克」改成「150毫克」對外宣布大幅改善空品，一年只有10天紫爆。不過，郝龍斌二度口誤把「台中」說成「高雄」，經盧秀燕提醒才修正。

對此，新聞局長卓冠廷批評，郝龍斌根本是以錯誤的紫爆標準批評台中市府，空污指標PM2.5紫爆標準每立方公尺71微克以上，中央已改成AQI值紅害151以上，但台中市比較空污改善，始終採取舊有標準PM2.5紫爆，但郝連毫克、微克及PM2.5、AQI都分不清楚。

卓冠廷說，環保局一直以較嚴格的PM2.5紫爆標準每立方公尺71微克以上認定，台中紫爆天數由2014年87天、2015年69天、2016年50天、2017年24天、今年上半年10天，創近8年來新低，顯示空污持續改善中，對於藍營為了選舉持續消費空污議題，市府遺憾但不氣餒，會持續做好各項防制措施，讓台中空氣愈來愈好。

募款活動中，盧秀燕說，台中人常見的早餐豬血湯能清肺整腸，這2、3年空污嚴重，豬血湯也成為她競選主軸在推廣，林佳龍製造空污卻視而不見，因此她重申整治空污的決心，當選後會誠實面對空污問題，全力整治，同時也以豬血湯做為小額募款，並推出香菇圖案的T恤，象徵市民飽受空污、低薪、交通阻塞而「難受、想哭」做為募款小物，籌措競選經費。

盧秀燕也批評，林佳龍以執政優勢，用人民稅金辦活動，卻不讓她上台講話，把台中市政府當他個人的競選總部，但她相信選民對她的支持就是力量。

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