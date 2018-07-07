小英憂魔咒讓天王輔選 魏明谷證實、王惠美淡定

2018-07-07 17:13

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年年底地方大選，總統蔡英文擔憂彰化縣長魏明谷破不了民進黨無法連任的魔咒，已2次在總統官邸召見魏明谷，表明將親自下鄉授旗並輔選，也會讓民進黨天王級輔選人物，行政院長賴清德和總統府秘書長陳菊密集下鄉站台，魏明谷今證實確有此事並說，他相信在大咖加持下，拉抬其選情會有很大幫助。

對此，國民黨彰化縣長提名人選王惠美指出，選民選首長會看個人特質和能力，有大咖加持固然很好，不過，目前民進黨中央執政績效不是很有利，大咖加持是否會獲得選民的選票認同，仍待觀察。

今天上午，魏明谷北上到總統官邸，下午又趕回彰化縣跑行程，他和王惠美同時都出現在花壇鄉農會舉辦百年慶活動，同台較勁意味濃。

魏明谷說，中台灣向來就是藍綠分水嶺，每次選舉都會喊出決戰中台灣的口號，中央對中部選情的確很關心，定期在官邸安排選務會報，讓地方首長當面報告地方執政狀況，他當面向總統蔡英文表達，農地違章工廠拆除造成業者的誤解和民怨，也表達彰化縣6000多家納管工廠業者憂心生存的心聲，而強制拆除作為，讓對手不斷炒作議題攻擊，影響了他的選情。

魏明谷表示，爭取連任就要端出政績，他請總統幫忙讓中央挹注彰化縣1000億元交通建設儘快兌現，總統答應他會下鄉輔選，中央要動起來的時間與節奏都已經排定，縝密評估過總統下鄉對其選情會有幫助，賴清德和陳菊也會來彰化輔選，賴清德次數尤其會更多。

「我們會打破魔咒，連任成功！」魏明谷強調抱持很有信心的態度和中央配合，迎接挑戰。

對於民進黨把彰化縣列為連任難度高的選區，王惠美以12字話淡定回答說，「戰戰兢兢、如履薄冰、爭取勝選」，她說，彰化縣是國民黨列為「勢在必得」的縣市，選舉未到最後一刻都不能掉以輕心，她會繼續努力勤走彰化縣各個角落，也會努力整合所有的藍軍，一起來打贏這場勝仗，而她覺得誠信是政治人物最要守住的原則，選前一套、執政後又是另一套，會失去選民信賴，她會擘畫彰化未來發展的施政藍圖，爭取選民的支持。

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