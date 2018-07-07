「30年磨一劍」 黃偉哲：努力成為「好市長」代名詞

2018-07-07 16:48

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市黨部今日舉辦主委交接，第5屆主委黃先柱在民進黨中央黨部組織部主任李政毅的監誓與監交之下，宣誓就職並和卸任的顏純左完成交接儀式。市長參選人黃偉哲、立委葉宜津與多位議員及參選人也到場祝賀，並一同高呼「市長高票當選、議員全壘打、里長全勝利」。

卸任主委顏純左表示，感謝黨部同仁在這4年來一同打拼與奮鬥，面對年底的大選，希望所有支持者能團結一致，讓民進黨延續這2年的佳績，在年底的大選打下漂亮一戰。

新任主委黃先柱則說，感謝顏純左的辛勞，也強調年底選舉不能分裂，因為面對國民黨的攻勢沒有失敗的空間，一定要團結才能勝選，民進黨是一個努力做事卻沒有大聲說出成果的政黨，但現在要大聲說出政績，告訴支持者投給民進黨的價值在哪裡，達成年底選舉全勝利的目標。

李政毅提醒離投票日只剩4個多月，參選人將面臨越來越辛苦辛苦的選戰，需要大家的支持與鼔勵，大家正一步一步完成國家與社會的改革與建設，因此年底更要贏得勝選，一直「進步」走下去！

黃偉哲表示，他從學生時代就參與社會運動與政黨政治，30年來備受民進黨栽培與歷練，擔任國大代表、台南縣議員以及最近4屆的立法委員，沒有立場不堅定、能力不足的問題，30年磨一劍，他相信會成為賴清德市長之後，「好市長」的新代名詞，一定做得更好，讓大家過得更好!