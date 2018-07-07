齊聚高雄！史上最多日本議員來台交流 323人創紀錄

2018-07-07 15:47

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市議會主辦的第4屆台日交流高峰會，將於今天下午3點登場，日本共有42個議會、323名議員參加，創下史上最多日本議員來台交流的紀錄。

高市議會議長康裕成將於會中發表高雄宣言，宣告支持台日觀光共榮，及支持台灣參與「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」等國際組織，讓台日攜手成為最緊密的區域夥伴。

這次是日本地方議會VIP等級貴賓，首次齊聚高雄，從四國到北海道都有，在12位議長、5位副議長帶領下來台，盛況空前，這項由高雄市議會締造的空前紀錄，短期內恐難再被打破。

跨海來台參與盛會的日本地方議會，包含都、道、府、縣等議會，分別來自四國、九州、近畿、關東、中部、北陸、北海道等地。

高雄市議會統計，東京都議會、大阪市議會、大阪府議會、橫濱市議會、熊本市議會、和歌山市議會及山梨縣議會等重要城市議會及姊妹議會，全部到齊；值得注意的是，指標性的東京都議會也派出15人團體來到高雄。

其他出席的還有金澤市議會、大分縣議會、北海道議會、札幌市議會、館山市議會、加賀市議会、松本市議會、有田市議會、那霸市議會、佐賀縣議會、内灘町議會、水上町議會、目黒區議會、静岡縣小山町議會、八王子市議會、内灘町議會、名古屋市議會、福岡縣議會、神戸市議會、佐賀縣議會、三重縣議會、板橋區議會、群馬縣議會、高松市議會、岡山市議會、富山市議會、德島市議會、山形市議會、魚津市議會、群馬市議會等地方議員。

許多議員是第一次來到高雄，對這座城市的熱情留下深刻印象，稱讚高雄是座進步的城市。

台灣地方議會在康裕成號召下，出席情形也不遑多讓，共有22個議會、118位議員出席高峰會，除地主高雄市議會，台北市、新北市、桃園市、台中市及台南市等其他5都議會全部出席。