台南也有客家人！高思博承諾當選設客委會發揚文化

2018-07-07 14:25

〔記者邱灝唐／台南報導〕從台南再現客家光榮，國民黨台南市長參選人高思博允諾，年底當選市長後將成立「客家事務委員會」，並抨擊南市府行政怠惰不作為，讓台南成為六都中唯一沒有客家事務委員會的直轄市，忽略11萬2千名客家族群。

高思博今日出席台南客家文化會館的活動時，向現場台南客家鄉親作出承諾。而這也獲得前台南市客家文化協會理事長溫彩堂讚賞，並指出外界大多以為台南沒有客家人，事實上台南有為數不少的客家人，自台灣各地客鄉來到台南後在此落地生根，但並未獲市府重視，希望透過高思博的政策翻轉舊有刻板印影，彰顯客家人移民奮鬥的精神。

高思博表示，他是所有台南市長參選人中第1個提出房屋稅退稅政見，除了立委黃偉哲之外的參選人，也都陸續跟進，現在也是各家參選人中，第1個率先提出成立「客家事務委員會」的人，呼籲其他候選人也應該開始重視客家族群權益。

高思博接著抨擊市府的行政怠惰及不作為；高指出，根據107年台南市人口資料顯示，客家人口為11萬2千人，佔全市人口的6%，但市府僅編列為1234萬元，僅佔民族事務委員會總預算的19.8%，比例相當少，而且台北有客委會、新北、桃園有客家局、台中、高雄是客委會，唯獨台南是以「民族事務委員會」統籌所有族群政策，對客家人在政策資源上的分配有失公平，因此，一旦年底當選台南市長後，將對市府組織進行改造，只有成立一級局處「客家事務委員會」，專責客家事務，編列適足預算及專業人力，才能真正推動客家事務與發揚客家文化。