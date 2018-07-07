柯P看民粹：不可能像上海、新加坡 看不順眼就槍斃

2018-07-07 15:29

〔記者彭琬馨／台北報導〕台北市長柯文哲今中午出席公督盟募款餐會，致詞前有民眾在台下抗議，高喊「（大巨蛋）BOT契約一字不改就是妥協」。對此柯文哲說，前總統李登輝已經讓台灣走上一條沒辦法回頭的民主道路，面對民粹或民主亂象，只能咬緊牙關，以更民主的方式解決，因為台灣不可能像上海、新加坡一樣，「看不順眼就抓去槍斃」。

公民監督國會聯盟今天舉行2018年「國會監督地方扎根-國會、議會齊監督」感恩餐會，邀請台北市長柯文哲、立法院秘書長林志嘉、時代力量黨團總召徐永明、民進黨政策部首席副執行長董建宏等人出席，會中並有多位時代力量、社民黨等第三勢力市議員參選人出席拉票。

柯文哲原訂上台致詞並拍賣中研院前院長李遠哲捐獻的題字瓷盤，不過致詞前有多位民眾現身抗議，對柯文哲處理大巨蛋態度表達不滿。

柯文哲表示，大巨蛋要分兩部份解決，其一為BOT契約的權利義務，另一則為工程內容，要先解決工程問題，才能討論權利義務。柯文哲並說，他剛當市長時一直以為，台灣要在8年內追上新加坡，後來發現「台灣永遠不可能變成新加坡」，因為前總統李登輝已經改變台灣國家性格，台灣被迫走上一條無法回頭的民主道路，在這種狀態下，面對民主亂象或民粹，只剩咬緊牙關一條路，以更民主、自由的方式解決。

柯文哲說，台灣不可能像上海、新加坡，看不順眼就抓去槍斃，就算再不喜歡，還是要走正常程序解決。