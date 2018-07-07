竹市前社會處長陳雪慧成立競選服務處 林智堅到場力挺

2018-07-07 14:54

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市香山區議員候選人陳雪慧今天在經國路三段成立服務處，要以過去擔任市府社會處長、 20年社工人的「社福十八般武藝」全力服務香山選民，市長林智堅、立法委員柯建銘、蔡培慧都到場力挺，林智堅說，陳雪慧擔任社會處長期間大力推動共餐食堂、愛享冰箱、低收入戶微型保險等政策，期許她以「陳雪慧會幫你」的強大暖實力，照顧好香山每一位市民。

陳雪慧原為竹市府社會處長，社工員出身、世新社發所畢業，曾任立委辦公室主任、行政院參議，中央、地方資歷完備。林智堅說，陳雪慧長期來聞聲救苦，深入最前線協助弱勢群體與家庭，過去擔任社會處長以「不怕麻煩」為最高指導原則，事必躬親解決問題，深受民眾與弱勢團體信賴，更是他最信賴的社福大將，現場殘障運動發展協會、知名身障烏克麗麗演出團體「秘密花園」也到場支持，顯見陳雪慧過去在社福界的影響力和高人氣。。

柯建銘以「百分之百的專業熱情」形容陳雪慧，他說10多年前就在中央認識陳雪慧，她的行政立法、中央地方經驗齊備，是立法委員等級的資歷，遇到問題就積極解決，這樣優秀的人才轉戰地方，是鄉親之福，呼籲大家一定要支持。

蔡培慧表示，陳雪慧非常有才情，當年卡債族問題氾濫全台，由於還未有金管會，雪慧整合所有銀行業者，突破卡債族陷於高階循環利息的困境，印象最深刻的，是雪慧協助一位921受災媽媽，解決因養育孩子而欠下的60幾萬卡債，也協助新移民姐妹，讓他們的故事被更多人理解，是看到結構、解決問題的優秀人才。

林智堅說，陳雪慧在擔任社會處長期間，曾挑戰許多不可能的任務，如勇敢接下5千尾台灣鯛，號召全台60位總舖師為新竹弱勢家庭加菜，協助榮榮、小媛兩個沒有家的孩子，排除萬難找到海外的寄養家庭，任內更大力推動共餐食堂、愛享冰箱、低收入戶微型保險、食物銀行，全方位照顧有需要的家庭，深深獲民眾好評。

林智堅說，陳雪慧是他過去推動社福工作最得力的大將，做事堅定勇敢，專業熱情，是服務市民的不二人選，社會處期間承辦的業務非常龐大，但讓人知道的卻非常少，她總是堅持社工人「保護個案」的精神，低調讓事情圓滿完成，在她任內的帶領下，新竹市府社會處的各項工作，總是走在其他縣市的前面。

陳雪慧表示，政治是眾人之事，社會工作也是，需要有強大的行動力與服務的熱忱，過去擔任新竹市社會處長，以社工人的熱情深入基層鄰里，以「多一分雞婆」的熱情，提供幼兒托育、長者照護等全方位服務，近期跑遍香山，更看到香山人堅強又善良的特質，她未來要以香山精神深入每個鄰里，以社工精神照顧好每一位香山人。「生為社工人，服務是她一生的志業！」陳雪慧說娓娓道出心聲，感動現場人士，蔡培慧更哽咽拭淚。

陳雪慧表示，近期跑遍基層，一一看見香山人的需要，她當選議員後，將積極爭取資源推動全方位照顧措施，包括於香山區優先設置早療資源中心，服務有需要的香山孩子，試辦小黃式公車，讓香山區移動更方便，以及推動身障者體適能中心、長照服務宣傳200場等暖服務，同時啟動改善和平公園、香山運動場計劃，也預計邀請全國性親子藝文活動到香山區演出，將更多藝文資源帶入香山。