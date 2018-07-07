藍營造勢 中市府反擊：盼停止譁眾取寵式的政治語言

2018-07-07 14:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕對於今日有多位國民黨政治人物在幫台中市長參選人盧秀燕站台，台中市新聞局長卓冠廷表示，盧秀燕所提的「停止中電北送」的說法，中火發的電已不足「中用」了，當然沒辦法「北送」，所謂「停止中電北送」根本是假議題。

至於前市長胡志強說「把台中交給不放心的人，台中會不會爛掉？」的說法，卓冠廷表示，選舉一到，常見各種選舉語言，對胡志強的個人意見不予評論。

卓冠廷表示，林佳龍在上次市長選舉承接多數市民託付，扛起市政重責大任。過去3年多來，興利除弊、面對挑戰，包括重大建設與福利措施均持續推動中，並已獲得豐碩成果。

對於盧秀燕的停止中電北送，他表示，以今年台中發展的產業需求及民生用電看來，中火發的電已不足「中用」了，當然沒辦法「北送」，所謂「停止中電北送」根本是假議題，應該「中電中用」，有多餘的電或經過季節性調配後，南北再互相支援，這才是負責任的做法。

至於交通問題，卓冠廷表示，廢除不符國際標準且妨礙交通的BRT，改為優化公車系統，並因此成功爭取中央同意捷運藍線，加上大台中山手線、捷運延伸彰化等重大交通建設，大台中交通路網已經成型。

台中國際機場升格擴大「中進中出」效應，促進中台灣發展；托育托老一條龍、摘星青年、青年與中年加農等輔導措施，加上治安持續平穩，都讓市民更安居樂業，台中也順利成為全台第二大城，並獲「宜居城市」美名。

卓冠廷強調，選舉是一時，但市政是永遠的。林市長始終全力以赴，做好每一項市政，對市民負責，也讓市民放心。期待藍營政治人物停止譁眾取寵式的政治語言，多一些具有建設性的意見，才是人民之福。