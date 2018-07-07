南市108年度總預算案 舉債30億調整為「零舉債」

台南市府調整108年度總預算案「零舉債」。（記者洪瑞琴攝）

2018-07-07 13:00

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市108年度總預算案，原本編列歲入歲出差短30億元，以同額舉債支應，但經調整後，歲入及歲出各863億1874萬4千元，預算平衡「零舉債」，下一屆新任市長免當「借錢市長」。

南市主計處表示，原本歲入編列842億5339萬4千元，歲出編列872億5339萬4千元，歲入歲出差短30億元，以舉借同額借款支應，但秉持嚴守財政紀律原則，重新檢討各項收入財源，以及分年重大建設執行進度及付款期程等，經調整後，108年度歲入及歲出各為863億1874萬4千元，預算平衡「零舉債」。

其中調整部份，歲入預算以稅課收入最多，原編列467.7億元，增加調整為472.9億元。但在歲出部份，教育科學文化支出，原編列297.8億餘元，調整為294.3億元，經濟發展支出原編列200.3億元，調整至197.3億元，社會福利支出則由123.8億調整為122.98億元（較107年度的118.62億元成長），都是「微縮」調幅，一增一減達到預算平衡。

主計處表示，因為「財政收支劃分法」仍未完成立法程序，南市自有財源在6都中仍屬最低，合併升格以來，預算規模還是停留在縣市的加總，而未能有直轄市的格局，108年度尚須容納軍公教調薪及前瞻計畫市配合款，且仍有巨額負債必須償還，總預算籌編仍非常困難，除持續採取緊縮政策，落實零基預算精神，市府亦積極開闢財源，許多重大開發案陸續完成後將大幅挹注市庫。