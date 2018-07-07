捷運黃線喊卡？林智鴻批韓國瑜天龍觀點戕害鳳山

2018-07-07 13:26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕民進黨鳳山區市議員參選人林智鴻針對國民黨高雄市長參選人韓國瑜接受媒體訪問，有可能對捷運黃線喊卡，他批評是天龍觀點，戕害鳳山發展。

國民黨高市長參選人韓國瑜面對捷運黃線建設預算問題，受訪表示「不可能為一個案子把所有錢砸進去」、「過度的、高額的花費一率喊卡」云云，民進黨鳳山區市議員候選人林智鴻質疑，韓國瑜重彈高雄負債老調，並影射要把鳳山民眾期待的捷運黃線「喊卡」，根本就是天龍觀點作祟，戕害鳳山發展。

林智鴻表示，黃線建設在鳳山不只是交通建設，更是帶動從五甲到赤山，鳳山軸線翻轉的一項重大工程，過去市府好不容易爭取列入前瞻計畫，市民也都引頸期盼，但國民黨一路在議會唱衰、杯葛。

他說，韓國瑜此刻拋出「喊卡說」，無視長年來南北建設失衡的事實，更視高雄人近用大眾運輸的權利於無物，凸顯其對城市發展思考淺薄的台北過客心態。

林智鴻指出，財務健全固然要面對，比起新北市光去年舉債超過300億，高市府卻能在有限條件下做到零舉債，不只使盡全力要讓黃線蓋起來，未來市府團隊更將透過場站開發與都市規劃，讓財源與進步可以兩全，而不是像韓國瑜一樣懼怕未來招商引資的挑戰，因噎廢食。

林智鴻抨擊，韓國瑜如果沒有開闢財源的能力，自然也沒有能力興建捷運，若真如此，並非市民無權享受捷運，而是韓不夠格擔任市長，「蓋與不蓋」必須向市民交代清楚，不要閃躲！

他也認為韓國瑜用天龍觀點要高雄人省錢之前，應先向交代自己在北農是如何花錢，否則實在是欠缺說服力。