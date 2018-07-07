朱立倫出訪新加坡 暢談高齡社會政策

2018-07-07 12:04

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長朱立倫今天（7日）受邀前往新加坡，參加「2018世界城市高峰會議」，並以高齡社會政策為題，發表2場英語演說，此行將停留5天，預計11日返國。

朱立倫過去每年暑假期間都會出國，今起連續3天無公開行程，外界猜測可能已經出國。新北市政府今天上午發布新聞稿，證實朱立倫前往新加坡。

新北市政府發言人、新聞局長張其強表示，此行是應新加坡國家發展部邀請，參加「2018世界城市高峰會議」，與會的城市首長包括南韓首爾市長朴元淳、日本福岡市長高島宗一郎、廣島市長松井一實、印尼雅加達省長H.Anies Rasyid Baswedan、英國布里斯托市長Marvin Rees和荷蘭鹿特丹市長Ahmed Aboutaleb等人，超過185位世界各城市領袖參與。

陪同前往的還有民政局長江俊霆，朱立倫停留期間將拜會當地老朋友，交換城市發展經驗。

張其強指出，朱立倫將發表2場公開演說，向與會的世界各國城市首長，以「新北經驗」暢談高齡社會政策。

朱立倫將說明，好的銀髮政策，必須整合長者各項需求，提出創新服務，像是新北近年來積極推動志工時間銀行、動健康、免費老花眼鏡以及青銀共居等政策，皆考量長者的使用需求，鼓勵更多長者參與社會活動，突破以往以照護為主的傳統思維。