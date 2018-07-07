不怕姚文智踩點故鄉 柯P自認在竹市支持度高

2018-07-07 12:07

〔記者黃建豪／台北報導〕新竹市預定本月底舉行竹塹城開城活動，不僅台北市長柯文哲受邀出席，民進黨台北市長參選人姚文智傳將帶領27名民進黨議員到場，被媒體解決為踩點柯文哲故鄉。但柯文哲今上午表示，他有研究過大數據，除了台北市以外，新竹市是他支持度最高的地方。

柯文哲指出，7月29日南下新竹的行程，是新竹市辦一個竹塹城開城活動，好像不只邀請他，因為是新竹市的市政活動，其他很多縣市都有受邀。

媒體追問，姚文智要帶27名民進黨議員到場，雙方是否有在外縣市較勁的意味。柯文哲表示，不會啦，他有研究過大數據，除了台北市以外，新竹市是他支持度最高的地方。

另就文化大學大群館宿舍風波後，姚文智提出，可將劍潭青年活動中心當作宿舍，卻被台北市都市發展局指出，該地點為「風景區」，依據北市土地使用分區管制自治條例，不得作寄宿住宅使用。

對此，柯文哲也說，劍潭青年活動中心現在使用權是救國團在用，這也不是隨便跟人家徵收，不過他是覺得能夠解決就解決，不能解決的話，那公宅就是最後救急的方案。

對於姚文智與國民黨台北市長參選人丁守中批評北市對文大案作法。柯文哲僅強調，原則上還是要從源頭解決，希望侯友宜和文化大學合理合法看怎麼解決掉。

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