總統府行銷農產品 陳菊：凱道可開放做銷售地

陳菊鼓勵國人多支持購買台灣農產品。（記者方賓照攝）

2018-07-07 11:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統府秘書長陳菊今日參觀「總統府大開放–特色農產市集」，她品嘗台灣青農種植的優質農產品，對蓮霧、鳳梨、羊奶饅頭讚不絕口，並鼓勵國人多支持購買；陳菊受訪表示，「總統府是人民總統府，也是農民總統府」，蔡總統認為應把若干空間開放給盛產農產品，藉由總統府來做有效的行銷。

「我是農民的女兒！」陳菊提及，過去在高雄12年，每一次對於農產品行銷都是站在第一線，本來風調雨順農委會非常高興，不過風調雨順平常更豐收，還是難免會讓少數農民在行銷上仍無法盡善完美，希望藉由今天總統府開放，提供空間來行銷農產品，讓國人多多食用及採買。

陳菊指出，走遍半個世界沒有一個國家像台灣這麼優質，「我們是小農經濟」，農委會相關單位對農產品研究在全世界讓大家非常驕傲，台灣的農產品很有特色，強調生產履歷和安全，要請大家支持優質的農產品。

陳菊表示，如果效果不錯，總統府很多空間，例如府前凱達格蘭大道都可以開放作為農產品銷售地點，民眾來總統府不是門禁森嚴，而是看到農民辛苦和優質的農產品，讓國人能夠來品嘗。

對於農委會是否對農產品加工不到位？陳菊強調，農委會對加工做了很多努力，但很多農產品收購再加工過程銜接做得不夠好，「我覺得農委會可以來檢討」，不過，希望大家能多支持現階段豐收的農產品。

陳菊指出，她看到有一則消息說高雄內門鳳梨爛在田裡，但內門農會洪姓總幹事就馬上站出來澄清，爛在田裡的訊息不夠真實，傷害農民和農會，政府也去了解狀況，那個農民所種兩萬株以上鳳梨，在高雄內門平均價格是22元以上。

陳菊認為，目前內門鳳梨產期接近尾聲，價格不是像盛產期那麼好，農委會可以與農會合作加工，但不希望有人故意操作訊息，來傷害農民優質農產品，另一方面農委會也會承擔最大責任來幫助農民。

對於外界預期火龍果價格可能下滑，陳菊也說，預期也不一定準確，當然農委會會依照專業，火龍果可以進行加工，火龍果是非常好的水果，農委會有因應的方式。