中國施壓航空公司改台灣名 高碩泰：美國已嚴正表明

中國民航局要求國際航空公司在網站上將台灣變更為中國的一部分，台北駐美代表高碩泰表示，從白宮到國務院，美國政府在第一時間做了非常嚴正的表明，替自己的企業發聲。圖為美國航空。（路透）

2018-07-07 09:15

〔駐美特派員曹郁芬／華府6日報導〕針對中國民航局要求國際航空公司在網站上將台灣變更為中國的一部分，台北駐美代表高碩泰今天表示，對於北京在國際社會打壓台灣，「尤其牽涉到我們的主權、民主與尊嚴，這是我們的底線，這是無可退讓的，無法談判的」。

高碩泰今天在雙橡園接受媒體訪問時說，台美就大方向做過溝通，台灣當然要據理力爭，也把自己的想法向美國朋友充分表達，美方也充分理解。

如果中國跨過台灣底線，駐美代表處會如何反應？高碩泰說，從總統府到外交部都對這個議題做了嚴正表態，蔡英文總統公開表示過，北京的作法踩到台灣2300萬人的底線，士可忍，孰不可忍。

中國民航局四月曾致函美國際航空公司，要求他們在官網上將台灣列為中國的一省。這項限令原本在5月25日到期，之後展延至7月25日。但是美國航空、達美航空與聯合航空等美國航空公司表示，這已經是美中政府之間的諮商，他們也與美國政府保持密切連絡。有報導表示，中國政府拒絕就此事與美政府談判。

高碩泰說，很遺憾看到北京當局透過其政治語言與議題來操控，影響一些跨國企業的經營，讓國際社會覺得不可思議。從白宮到國務院，美國政府在第一時間做了非常嚴正的表明，替自己的企業發聲。

他表示，希望這個問題能夠得到非常妥善的解決，畢竟這是大家的共同期望，要維護區域和國際社會的安全、和平、穩定與繁榮。

對於美國海軍陸戰隊進駐美國在協會內湖新館，高碩泰說，已看到相關報導，但不認為這是目前台美之間的議題，這是美方對於駐外單位進行的維安措施，相信有美方自己的規劃，即將返美的美國在台協會台北辦事處處長梅健華也提到，這是屬於美方內部的事務，況且是否有陸戰隊派駐也並沒有得到進一步證實。