竹山鎮長否認架設 肖像看板占河川公地被拆

南投縣竹山鎮福興橋旁懸掛著有鎮長黃丹怡肖像的廣告看板，遭第4河川局發揮公權力拆除。（記者謝介裕攝）

2018-07-07 09:22

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮長黃丹怡位於福興橋旁的廣告看板，第4河川局實地會勘，確認違規架設在河川公地，且有影響河道排水之虞，遂依水利法規定，予以強制拆除，也是全縣第一件被拆的違規競選廣告看板，展現該局整頓河川景觀的決心。

隨著縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、代表、村里長等5合一選舉，日益逼近，有意參選的人也更加積極拜票、固樁，競選廣告看板、布條也愈來愈多，其中，不乏架設在河川堤防、護岸、橋樑等相關建築附近，有沒有違法？引發外界關注。

第4河川局指出，南投縣濁水溪、陳有蘭溪、東埔蚋溪、清水溪等主要河川，均由該局負責管理，轄區遍及集集、竹山、鹿谷、水里、信義等5鄉鎮，因汛期在即，該局也特別加強河川巡查工作，結果在6月底發現架設於福興橋旁的廣告看板，涉及占用河川公地，立刻會同竹山分局員警深入調查。

由於該違規看板上頭有竹山鎮長黃丹怡的肖像，還有「安居、竹山鎮民意外險…」等字眼，懷疑與公所或黃丹怡競選團隊有關，怎料，包括黃丹怡在內，到案的所有人均否認涉案，最後被認定是「無主物」而遭拆除。

第4河川局說，依水利法相關規定，不管是公益活動、政令宣導，均不允許在河川公地架設廣告看板，更遑論競選看板，一旦違規事證明確，絕對依法拆除，該案就是活生生的例證，值得大家引以為鑑。

針對該看板一事，黃丹怡表示，並不知情，其幕僚則透露，竹山鎮民投保意外險，是黃擔任鎮長的一項創舉，或許是民眾藉此表達對她的認同及支持之意，但也呼籲民眾注意相關法規，以免徒增困擾，包括商界、企業主也是如此，共為維護河川景觀及市容盡分心力。