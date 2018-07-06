張花冠率團訪綠柳川 肯定中市府成功經驗

2018-07-06 22:42

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市推動綠川、柳川等水域環境整治，包括中央及各縣市首長均陸續參觀，嘉義縣長張花冠今也率縣府團隊參訪，副市長林陵三前往歡迎並交流經驗。張縣長肯定市府團隊整治綠柳川的成果，此成功經驗將作為嘉縣治水借鏡。

繼行政院長賴清德、新竹縣長邱鏡淳、台北市長柯文哲、基隆市長林右昌等人陸續參訪綠川柳川後，張花冠縣長今日也率縣府局處長前來觀摩，由林陵三、水利局長周廷彰等人接待，眾人順著柳川、綠川參觀沿岸景觀，深入了解水利工程與歷史軌跡。

嘉義縣府團隊對綠柳川整治提出許多問題，包括整治工法、時程等，水利局也一一說明整治各項工程細節，互動熱絡。張縣長表示，市府團隊相當厲害，綠柳川的整治是非常好的成功經驗，會取經作為嘉義的借鏡。

林陵三表示，綠柳川過去是臭水溝，沒人敢接近，但在市府大力整治之下，水質變得很乾淨，並打造親水環境，成為民眾平常休憩的好去處，加上綠柳川均設置防洪設施，也讓河川整體功能更加完善。

市府水利局指出，柳川第一期整治段的美麗風貌受各界肯定，市府更成功爭取中央同意補助辦理第二期整治計畫，第一階段為民權路至林森路，第二階段則向上下游再延伸，往下游延伸至南區三民西路，往上移延伸至北區，總長約7公里，中央核定補助12.5億元。

水利局表示，市府整治綠川第一期上游河段，成功打造「新盛綠川水岸廊道」，吸引國內外旅客來訪，人潮絡繹不絕。綠川河道長5.7公里，上游在綠川一期完成整治後，主要汙染源已大幅削減改善，後續自民權路下游起至大明路止，總長為3.3公里獲得中央核定13.9億元。

位於南區的綠川第二期「復興路至愛國街」段，總工程經費約5000萬元，預定今年底完成，將串聯文創園區人行步道空間及強化原有河堤通道路徑，打造書香氣息濃厚的「書屋橋」，營造悠閒的閱讀氛圍，呈現文藝風貌的水岸景觀。

綠川三期「信義南街至大明路段」則加入如仿水田式的自然渠道、雨水撲滿、透水鋪面等LID低衝擊開發工法，並在確保防洪安全的前提下，結合興大園道、園二園道及中興大學校園規劃設計，創造大面積藍帶綠意水域空間。同時透過復興園道串聯五權車站，提升整體綠色運具效能，現正辦理規劃設計作業中，預計今年底完成工程發包，預計於109年12月完工。