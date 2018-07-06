吸投資、拚觀光 韓國瑜：要有孫悟空大鬧天宮的創意政策

2018-07-06 18:21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市退休軍護人員今天發起活動，支持國民黨高雄市長參選人韓國瑜，韓國瑜致詞時說，「下屆市長一定要有孫悟空大鬧天宮的創意政策，要吸引投資客、觀光客到高雄」，他誓言要打造高雄市成為全台灣最富有的城市。

韓國瑜一抵達85大樓會場，媒體立刻詢問他對於前副總統連戰即將赴中國訪問，還有外傳前總統馬英九可能再出來競選總統的看法。

韓國瑜說：「台灣民眾對政治已經感到很厭煩了，今後對於政治相關議題，他不太想再發表評論」，未來在高雄市，政治必須歸零，政治就讓台北人去搞，高雄要全面拚經濟。

今天活動由韓國瑜就讀東吳大學時的總教官張榮麟少將發起，他透露，在東吳當總教官時，有一晚巡視校園，發現總機值班室還亮著燈，裡面有一位長相清秀、頭髮烏黑的學生，一問是英文系2年級的韓國瑜。

張榮麟說，當時韓國瑜白天讀書，晚上打工當總機接電話，軍人子弟家裡有6個兄弟姊妹，求學過程非常不容易。

韓國瑜則說，當年他白天讀大學，晚上打工當警衛、總機接線生，那個年代的物質生活雖然艱苦，但生活很快樂，年輕人對於未來都充滿了希望。

韓國瑜說，那時候的亞洲四小龍，台灣是老大，打開電視，有鳳飛飛、白嘉莉、冉肖玲從東南亞載譽歸國的消息，台灣的影劇娛樂業領先亞洲；他看過有人喝一碗台幣50萬元的饅魚苗湯，一朵兩片葉子的達摩蘭賣1500萬，「台灣錢淹腳目，高雄錢可能淹到肚臍，整個台灣是一片欣欣向榮。」

他說，近年來包括新加坡、菲律賓、馬來西亞、越南、韓國、日本都在衝經濟，台灣卻缺席了，高雄港排名從全球第3倒退到全球17，高雄整個城市越來越缺乏動力，他不是在唱衰高雄市，因為高雄市負債全台第一，是不爭的事實。

韓國瑜說，如果投資客不來、觀光客不來，高雄市不可能有希望，「下屆市長一定要有孫悟空大鬧天宮的創意政策，要吸引投資客、觀光客到高雄」下，例如現在高雄有許多空的建案，是不是可以設香港、澳門村，吸引港澳的民眾前來投資或定居？

韓國瑜說，若是當選高雄市長，他要以經營股票上市公司的精神，帶領市民努力賺錢，然後把賺到的錢投資在下一代的教育，把又老又窮的高雄市變得年輕有活力，把高雄市的活力找回來。