賴揆與顯示器業者座談 強調政府優先拼經濟

2018-07-06 17:51

〔記者蘇金鳳／台中報導〕行政院長賴清德今天下午參訪友達台中廠，並且與顯示器業者座談，台灣顯示器產業聯合總會理事長蔡國新提出希望政府能提供更開放的政策與配套；賴清德表示，目前拼經濟是政府最優先的工作，今天與業者座談就是要支持大家，目前已髮綁300多個法令，並且提出行動專案，來解決五缺。

面板業目前面臨極大的挑戰，行政院長賴清德今天前往友達參觀L8A廠，並與顯示器業者進行座談。

台灣顯示器產業聯合總會理事長蔡國新表示，近年來在中國政府的政策大力支持下，中國面板廠迅速發展，台灣的顯示器產業面臨劇烈的競爭，產業的轉型與新技術的發展是刻不容緩，希望政府提供更開放的政策與配套，協助台灣顯示器產業繼續發光發熱，放眼全球，開創新的視野、新的格局。

賴清德致詞表示，目前「拚經濟」是政府最優先的工作，總統蔡英文為了推動經濟發展，提出新經濟三大方向，第一是「前瞻基礎建設」，一方面藉由政府擴大支出，解決下一個世代的基礎建設需求，也希望一起推升經濟發展。

第二是「五加二」產業創新，希望台灣經濟能夠傳承創新、結構能夠升級，讓台灣經濟綿源不斷。

第三是「新南向政策」，希望提供台灣企業不僅能佈局台灣，也能佈局全球。

賴清德表示，在他接掌行政院之後，拼經濟是最優先工作，由他親自主持「加速投資台灣專案會議」，推動多項政策，第一便是減稅及合理化稅制，第二就是鬆綁法令，讓企業經營空間更寬廣，目前已鬆綁大概300項法令，無非就是希望與大家站在一起拚經濟。

第三則是解決企業「五缺」投資障礙，不論是水、電、土地、人才與人力，政府均擬定行動方案，推動法令、新訂法令、修正法令或編列預算解決。

賴清德表示，行政院今天與企業座談的重大意義，是要以行動支持大家，他強調，面臨國際激烈競爭，產業勢必有一些困難需要政府協助及解決，希望幫助產業「走大路、開大門」，走向康莊大道，幫助台灣經濟得以蓬勃發展。

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