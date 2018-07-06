監察院促行政院、司法院提升失智症人權維護

2018-07-06 17:29

〔記者施曉光／台北報導〕監察院內政及少數民族委員會5日通過由監委江綺雯、林雅鋒所提「失智者人權保障」調查報告，其中指出衛福部雖於去年12月公告的失智症綱領暨方案2.0，但未就失智者人權保障提出具體行動方案或工作項目，為保障及促進失智者人權，行政院及司法院應督促所屬機關致力提升社會對失智者人權保障的意識，以落實身心障礙者權利公約，提升失智者人權。

江綺雯、林雅鋒指出，國際間面對全球約有5000萬人確診，平均每3秒就有1人被診斷為失智症的「失智海嘯」，已齊心對抗，世界衛生組織「全球失智症行動計畫」已將「失智者的人權」列為首項基本準則，但檢討國內失智症綱領暨方案及相關部會分工後，發現仍有諸多尚待檢討或加強事項。

江綺雯、林雅鋒表示，失智症並非專屬於老人的疾病，青少年或65歲以下成人都可能罹患，目前國內對失智者權益的保障，以老年失智者為主要對象，沒有依據患者實際需求或其年齡、性別增設適切服務，相關機關也未能掌握失智個案來源，無法主動提供協助，衛福部應研議將病患主動轉介至相關機構，使患者能獲得適切的服務與照護。

江綺雯、林雅鋒指出，在失智者就業權部分，勞動部未能掌握失智勞工就業情形，也無法主動協助年輕型失智者獲得「職務再設計」，勞動部應強化對失智勞工就業情形的掌握，必要時執行主動服務計畫，保障失智者的工作權益。

監委並要求法務部及司法院應提供適切的法律程序保護機制，檢視失智症患者在刑事偵、審程序、民事單純財產訴訟程序、行政訴訟及家事事件程序中，所受待遇有無因為司法環境所形成的障礙，並賦予失智症患者平等使用司法的權利，以及提升司法人員對於失智症的認識，以提高保護其權利的意識。