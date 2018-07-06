打臉連辦？吳敦義：指派周繼祥隨行登陸 是連戰方面的要求

2018-07-06 17:02

〔記者施曉光／台北報導〕前國民黨主席連戰辦公室今天上午說明連戰登陸之行，提及國民黨主席吳敦義指派大陸事務部主任周繼祥隨行是「共襄盛舉」，吳敦義下午出席「青年活水營」開幕活動時受訪則說，這完全是應連戰方面提出的要求，他沒有拒絕的道理，吳敦義還說，連戰此行不能取代「國共論壇」，因為兩者不一樣。

吳敦義指出，連戰已經有幾年沒到中國大陸，前幾天連戰請前國民黨副主席林豐正拜訪他，說連戰過去多次與中國國家主席習近平見面，希望在目前兩岸關係現狀下，能盡一點棉薄之力，讓兩岸可以取得比較平衡，不要「已讀不回」的狀況，林豐正並特別提及連戰希望黨中央大陸事務部派人協同。

對於連辦上午說此行是個人名義登陸，吳敦義說，連戰當然不是代表國民黨前往，但連戰希望找大陸事務部主任偕行，他當然沒有拒絕道理，但此事「當然不是『國共論壇』」﹔對於媒體追問，「連習會」是否可能取代「國共論壇」？吳敦義說，「這個不一樣的」。

此外，媒體詢問前總統馬英九最近被拱參選2020大選，吳敦義回應，現在只是2018，最重要的工作是九合一選舉，黨內要群策群力，革新團結，贏得勝選，沒有贏2018，就不必去想2020。

媒體再追問，是否擔心黨內出現「兩個太陽？吳敦義說，「我覺得都是日、月、星，多了都很好，幾個太陽都沒有關係，照的亮有什麼不好？希望大家分工合作，共同追求一個目標。」

另外，吳敦義還主動提及軍公教年改問題。他說，年改實施後發出去的「單子」，是銓敘部發的，這就說明現在的年改都是違憲的，因為在憲法五權下，年改原本應該是考試院的權責，怎麼可以隨便在總統府搞一個違章建築，請林萬億做頭，訂出一個違反憲法基本權責的年改方案，準備不夠又太倉促，發出的單錯很多，好像到處都發生錯誤，這就是因為太過倉促。

吳敦義還強調，四大基金都說要破產，但應該檢討一下為何超過4兆以上的基金，報酬率都那麼低？好幾位國民黨中常委都提及，像新加波的淡馬錫主權基金操盤投報率十年平均都在兩位數之上，如果4兆的基金投報率能達5％左右，一年就有2000億投報，這些基金就不會在2027、2030可能破產，蔡政府的改革口號是有一定程度的正確，但方法、作風、溝通協調的誠意以及體貼的心，遵守憲法等原則都違悖，這就是無法得到大家認同的原因。

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