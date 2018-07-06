中國擬補貼軍公教年金差額搞統戰 學者諷：智障嗎？

2018-07-06 16:36

〔即時新聞／綜合報導〕媒體報導，有中國智庫研究預計1年花約新台幣100億，來填補軍公教年改後減少的年金差額，藉此拉攏軍公教族群搞統戰，但前提要簽署「一中同意書」。對此，師大政治所教授范世平嘲諷，這智庫是智障嗎？直言這做法是他聽到最好笑的笑話。

范世平在臉書表示，中國因財政拮据造成退伍老兵退休金縮水，導致他們不斷上街頭抗爭，還被政府流血清場，「他們若知道中國拿稅金去補貼台灣退休軍公教，不造反才怪」。

范世平說，1年補貼100億或許可以，但搞個30年就要3000億，「如果補貼個沒幾年就停止，豈不丟臉？」而且若軍公教能被補貼，那農保與勞保要不要也順便，「如此搞下去，中國的補貼會搞不完的。」

范世平指出，其實台灣政府也能反制，宣布只要拿中國補貼的軍公教就停發退休金，這樣還會有人敢拿嗎？且台灣的軍公教要如何登記與領取，難道要向「統促黨」登記嗎？加上中國要如何查核資料的真偽？甚至補貼不公還有可能引起軍公教的抗議。

中研院近代史研究所副研究員林泉忠接受《中國時報》訪問時指出，有中國智庫研究預計1年約花費100億台幣，填補「填補台灣軍公教因年改而減少的年金差額」，藉此拉攏軍公教族群以達統戰目的，但前提必須簽署「一中同意書」，日後若有違反同意書內容則會被取消。

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