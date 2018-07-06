網紅市長？議員爆：北市府半年砸500多萬搞網紅行銷

2018-07-06 13:51

〔記者蕭婷方／台北報導〕年底北市長選舉，北市長柯文哲是否動用行政資源為個人打選戰，頻遭外界質疑。台北市議員王鴻薇今調閱資料指出，瞄準年輕族群，北市於世大運後砸567萬公帑做「網紅行銷」，推銷市政與市長柯文哲，且經費大多都為小額支出、不須經過公開招標，痛批市府違反行政中立原則。

王鴻薇調閱北市觀傳局資料，顯示北市府自去年世大運開始就積極操作柯文哲與網紅之間的連結，包含蔡阿嘎、阿滴、上班不要看等共十支影片，內容多是市長柯文哲上鏡頭與網紅互動、塑造年輕形象，招標金額統一為9萬6千元至9萬9千元，依法10萬元以下標案不需要公開招標，「這等於是讓柯文哲想找誰就找誰，根本就是花錢買交情。」

王鴻薇進一步發現，越到選舉，就越多網紅影片案子，光是今年下半年，教育局、觀傳局、衛生局都有百萬以上的影片標案，藉由網路平台宣傳市政，並將在選舉前一一推出，總金額共計567萬元。

此外，日前台北市議員吳世正昨召開記者會直指，觀光傳播局在主秘會議上召集各局處進行「市政宣傳會議」，但宣傳影片卻淪為市長個人宣傳影片、經費還藏各局處中，並選在11月選前驗收，直批公務人員成競選人員、公帑成個人競選經費，整個市府都成柯的競選總部。