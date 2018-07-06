盧秀燕團隊：47％不滿意路平 中市府反擊：56％滿意

2018-07-06 14:02

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市近2年連獲直轄市道路平坦度第一，但市長參選人盧秀燕團隊今日公佈委託媒體所做的民調，有47.3%的市民不滿意路平專案，質疑宣傳大於實際；市府回應，路平4年500公里提前達標，今年6月滿意度高達56.3%，會持續努力。

盧秀燕發言人團隊今日在議會召開記者會公佈委託媒體所做的民調，結果顯示47.3%的市民不滿意市府路平專案，滿意的只有33.1%，其中20至49歲的青壯年不滿意高達5成以上，大專以上不滿意比例有近6成，政黨傾向中立的選民也有近5成不滿意。

該團隊表示，市長林佳龍從104年第一次追加預算到現在，路平預算超過25億元，但在內政部營建署縣市政府道路養護管理的考評，台中在政策和實際作為的總評比中卻是105年六都倒數第二，106年六都吊車尾。

發言人團隊指出，號稱4年500公里的路平專案，結果是評比差，民調數據也差，市府路平宣傳永遠大於實際，盧秀燕擔任市長，將加快「道路立體圖資系統」的建立，也讓市民直接上傳影像紀錄通報，讓市民跟一起監測路平。

市府建設局表示，過去3年多來，陸續完成市區、山海屯各主要道路、和平山區與小巷弄等大小道路，道路平整滿意度從104年8月首次進行的38.5%，進步到今年6月的56.3%，路平城鄉差距大幅縮小，4年500公里提前達標。

建設局強調，路平專案採取嚴格的工法進行，也避免其他單位挖挖補補，延長路面使用壽命，105、106年連獲「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評」直轄市道路平坦度第一名，盧秀燕自行公布的民調，與市府長期進行的調查有落差，不予評論。