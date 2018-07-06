文大宿舍案》柯姚公開提解方 丁：百官現形記

2018-07-06 12:34

〔記者蕭婷方／台北報導〕文化大學大群館宿舍案爭議不斷，北市都發局日前判定大群館違規使用，宿舍學生恐失住所，學生居住權益成北市長選舉各參選人攻防焦點。北市長柯文哲提要將士北專案住宅租學生、民進黨北市長參選人姚文智主張使用劍潭青年活動中心安置學生；對此，國民黨台北市長參選人丁守中今諷宿舍案處理方式為「百官現形記」，指柯做法僅替自己政治解套、姚文智操弄意識形態，強調若當選將恢復大群館。

丁守中認為，文化大學大群館學生住宿問題，完全是政治操作的結果，犧牲學生的權益，是柯文哲白綠合謀對侯友宜政治人格謀殺案，台北市府的做法僅替柯文哲解套了，卻讓400多位學生無住所，嚴重傷害無辜學生權益。

丁進一步指出，市府要將士北科技園區專案住宅開放二區租學生，是完全不顧現實與專案住宅法規的做法，專案住宅以安置原洲美社子拆遷戶為主，居民還在抗爭不夠分配、居民入住還要抽籤，且住宅怎可違規做學生宿舍，嗆市府「只准州官放火，不許百姓點燈？」

丁話鋒一轉嗆姚文智「腦中只有黨產清算鬥爭」，國團的劍潭青年活動中心先遭清算為國民黨的外圍組織，實際運作上暑假也住滿各種營隊學生、國際青年，認為姚文智不是解決問題，他是意識形態來亂的。

丁嘆，台灣與台北政壇充滿權謀算計與意識形態統獨鬥爭思維，處處雙重標準，使得台灣及台北國際競爭力大幅下跌。