梅健華爆料新處長酈英傑 歌聲媲美「火星人」

2018-07-06 12:32

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）處長梅健華今天舉行離任記者會，處長一職將由美國資深外交官酈英傑（Brent Christensen）接任。梅健華和酈英傑曾在中國北京共事，梅表示酈英傑是台灣事務專家，「是下任處長不二人選」；梅健華也爆料說酈英傑歌聲優美，「唱得像Bruno Mars（「火星人」布魯諾）和Frank Sinatra（法蘭克辛納屈）一樣好！」

梅健華駐台3年，將於下週離任。AIT上週已宣布由酈英傑接任新處長，酈英傑曾擔任AIT副處長與國務院台灣協調處處長。梅健華今天在離任記者會中回答媒體提問時，對酈英傑表示高度讚賞。梅健華說，他和酈英傑自駐中國北京大使館時代共事，彼此認識超過15年，當時還共乘上班。

梅健華說，酈英傑是台灣事務專家，對議題掌握清楚，也相當冷靜，在有困難或緊張情形時也無所畏懼，能直面解決問題，相信這都是他被選為下任處長的原因，「他是不二人選」。

梅健華對新任處長表達高度期待，AIT在酈英傑帶領之下，以及也是台灣好朋友的副處長谷立言（Raymond Greene）與新任發言人孟雨荷（Amanda Mansour）的合作，相信會做得更好，使美台合作更緊密。

除此之外，梅健華也一如既往地展現幽默說，「對了，他歌也唱得比我好，像Bruno Mars和Frank Sinatra一樣好！」

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