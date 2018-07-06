證實大巨蛋案重新遞件都審 遠雄：體制外爭取無效

遠雄上週重新遞件，願進入都審大會程序後，有望讓大巨蛋重新復工。（記者黃建豪攝）

2018-07-06 12:45

北市府：無體制內外的問題

〔記者黃建豪／台北報導〕遠雄發言人楊舜欽今天上午證實，遠雄上週已就大巨蛋案，重新送件至都市設計審議會大會程序進行審查，有望使大巨蛋朝復工方面邁進。楊舜欽上午受訪指出，遠雄與台北市政府在「體制外」的協調還是有許多歧見，因此才決定回到體制內去爭取。北市府發言人劉奕霆則表示，市府非常樂見遠雄重新遞件做都審，但並沒有所謂體制內外的問題，且市府對大巨蛋進度並沒有所謂的時程表，無關選舉考量。

延宕多年的大巨蛋，具體進度在今年4月3日北市府原定舉行都審大會，決定大巨蛋能否付工錢，遠雄卻在3月底先行撤件。事隔3個月後，北市府都市發展局長林洲民證實，遠雄已在6月27日重新掛件，將讓都審程序重啟，目前市府能在排定議程。

北市府、遠雄皆稱無關選舉

楊舜欽表示，距離上次撤件已經3個月，這段時間以來，其實遠雄與北市府一直有就都審議題進行多次協商，但過程中並沒有獲得具體的共識，也因這些協商大部分屬於體制外，未來也不太可能獲得具體共識，但遠雄是大巨蛋開發商，按照營運契約有變更建照的責任在，所以才決定回歸到體制內，未來不管是幹事會或是都審大會上，至少在認為市府審查逾越法令或審查範圍時， 都有會議紀錄備查，站在公司立場對於契約權益的爭取會較有依據。

楊舜欽指出，當時（3月底）會撤件，是因為都發局提出的都更技術規則，已經超出審議範圍，後來北市府有透過管道，來表達合約應該繼續履行，遠雄也同意朝該方向進行，但幾次協商不如預期來的順利，導致許多歧見還是發生。

至於遠雄重新遞件，讓大巨蛋有實質進展，對於台北市長柯文哲選情有所幫助。楊舜欽表示，他們只是站在公司立場，是按照契約面在執行，選舉不是他們的考量，那是市長要選舉，不是他們，整個審議議程會多長還是多短，或者是中間過程怎麼進行，是市府的權益。

劉奕霆也證實，市府內部一直有跟遠雄做協商或協調會議，但並沒有所謂「體制內」、「體制外」的問題，遠雄來協調的會議，市府都有做紀錄並公布在大巨蛋臉書專頁上，一切都照體制和程序在走。

劉奕霆也說，北市府對於大巨蛋議題上就是堅持安全且合法的大巨蛋，柯文哲也一再強調，市府對於大巨蛋完全沒有時程表，沒有規劃什麼時間內，要有什麼樣的進度，因此市府仍然堅持從體制內走都審、環評等程序，市府不會刁難、也不會放水，一切公開透明讓外界檢視。