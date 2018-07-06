梅健華告別台灣 「不論在哪都是美台關係擁護者」

梅健華說，回華府後暫時和台灣業務不會有太多關係，但不論在何處，他都會是美台關係的擁護者。（記者方賓照攝）

2018-07-06 11:33

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）處長梅健華將離台，駐台三年任期結束，他今天表示在台灣最難忘的是走訪全台，了解台灣人民的夢想和對未來的想法。這也正呼應他三年前所設定的目標，因他不希望台灣人民覺得AIT是拒人千里的城堡，而希望讓台灣人知道「美國就是台灣最好的朋友」。他也說，雖然回華府後暫時和台灣業務不會有太多關係，但他不論在何處，都會是美台關係的擁護者（biggest fan）。

梅健華今天在美國文化中心召開離任記者會，與台灣民眾道別。梅健華規劃於下星期離任，依照程序將先返回美國華府，並將在美國國務院東亞暨太平洋事務局（EAP）等候下一個派任。他也幽默地提到，因為他先前的玩笑，最近有些人真的覺得他能夠嘗試台大職務，他強調他只是開玩笑，因為「我不夠資格」。

梅健華細數美台合作成果說，美方行政立法部門持續來台訪問也見證關係進展。另外包括全球合作暨訓練架構（GCTF）、數位經濟論壇、新航線開通、台灣投資人赴美參加Select USA、台灣成為東亞第三個加入全球入境計畫的夥伴、以及美台在包括北韓在內的各種區域議題上的密切合作等，在在反映雙方關係穩定。

梅健華也說，在台灣回憶實在太多，很難單選出一件，但他認為，內湖新館落成典禮的確是個高峰，仰賴AIT同事以及美台人民的合作，才能齊心協力完成，也完成各方面目標。他再次重申新館落成最重要的是傳達具體訊息給台灣民眾，亦即「也就是美國長期支持台灣、是台灣最好的朋友」 。

對他個人而言，他最難忘的是走訪台灣東南西北，討論美國價值、經貿問題以外，也盡可能和更多的台灣民眾、各行各業專業人士、年輕人和銀髮族交談。他說，作為美國外交官代表美國價值，但透過打開耳朵傾聽，他更瞭解台灣人民的夢想以及對未來的看法，「對我個人的影響更大」。

他三年前來台時就曾說，他任內的目標是希望讓台灣人知道「美國就是台灣最好的朋友」，因此他不想只坐在辦公室裡辦公，「不希望人民覺得AIT是拒人千里的城堡」，而希望台灣人知道，在這裡工作的美國人竭盡所能地幫助台灣，也希望為美國人民和台灣人民都帶來生活上的正面貢獻。

梅健華說，回到華府之後，他暫時在業務上不會和台灣有太多關係，但他會持續為台灣加油，「不論身處何處，都會是美台關係的擁護者（biggest fan）」。

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