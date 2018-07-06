張博雅拒收陳情書扁落淚？阿扁批報導不實

2018-07-06 08:55

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前總統陳水扁7月4日北上接受監委陳師孟的約詢，隨後向監察院長張博雅抗議過去「中途換法官」，現在「中途換監委」，並提出嚴正的請願/抗議書；他今早透過《新勇哥物語》表示，統媒頭條新聞標題卻寫「張拒收陳情書 扁落淚」，這是報導不實，混淆視聽。

7月4日，阿扁北上接受監委陳師孟的約詢，為2008年12月25日扁案中途換法官事宜作證，結束後並在陳陪同下，拜會監察院長張博雅，就陳師孟調查「諷扁行動劇」被紀律委員會硬給換掉，改由國民黨籍監委調查一事，提出嚴正的請願/抗議書。

阿扁今早透過《新勇哥物語》157期表示，照片中，張博雅不但收了請願/抗議書，並認真展讀，然後再交給陪同在場的秘書長與副秘書長收受，既未拒收也未退回，何來統媒頭條新聞標題所寫的「張拒收陳情書」？

阿扁說，他談到從「中途換法官」到「中途換監委」的委屈與不平時，不禁落淚。但媒體報導不實，混淆視聽，再移接在「張拒接陳情書」之後，好像阿扁的落淚，是因爲張博雅拒收陳情書的關係！

阿扁並在《新勇哥物語》157期中，公布這份請願/抗議書，主要內容如下：

阿扁是卸任總統，現在不過是一介平民；無論身為總統或平民，都受憲法保障，都不容司法或監察等公權機構迫害。

今天到監院面見院長，當然是有冤要喊、有冤要申，但也不諱言同時是一種抗議。阿扁遭受司法不公平對待，在所謂「扁案」中，司法審判半途換法官，把周占春換下，硬把蔡守訓換上。不料貴院竟然也使出此伎倆，監委調查半途，把陳師孟換下，把江綺雯換上，完全牴觸貴院自訂的規範、規則，理由更是牽拖到不倫。

監委職權與法官不異：憲法賦予法官獨立審判，也賦予監委獨立行使職權；法官有法定法官原則，監委自有法定監委原則，俱不受其他任何形式上干涉。司法院換法官此一卑劣行為，完全破壞司法正當程序，正是司法不受人民信任的主因之一 ，難道貴院要步其後塵？司法院已因換法官被釘在歷史恥辱柱上，監院不怕在額頭上烙上紅字?

阿扁到院，不只為一人也為監院謀，深怕青天招牌蒙上永遠拭不乾淨的汙點。 請院長為監院三思，也為監院的清白收回紀律委員會違憲違法的成命，以昭公信。