彈劾吳茂昆理由 新舊監委爆歧見

監察院日前通過監委高鳳仙、楊美鈴提案彈劾前教育部長、中研院院士吳茂昆，不過，彈劾理由引發歧見，讓監委互槓。圖為監察院外觀。（資料照）

2018-07-05 21:57

〔記者鍾麗華／台北報導〕監察院日前通過監委高鳳仙、楊美鈴提案彈劾前教育部長、中研院院士吳茂昆，不過，彈劾理由引發歧見，讓監委互槓。蔡崇義等6名監委今天發表聯合聲明指出，彈劾審查會有要求高鳳仙修正彈劾理由，去除主觀評價，但高鳳仙卻不顧審查委員的共識要求，導致調查報告有傷吳茂昆人格，深表遺憾。

事實上，在彈劾案通過當天，高鳳仙等人召開記者會，蔡崇義與王幼玲即前往「踢館」，不滿高鳳仙把違反「公務員利益衝突迴避法」的圖利部分列為彈劾理由，蔡崇義與王幼玲當場發給媒體提出「協同意見書」並說明，但監院當晚上網公告的彈劾文仍是「高鳳仙版」，引發蔡崇義等人不滿。

6名監委聲明指出，就違法經營商業部分，吳茂昆確與東華師生共同設立美國師沛恩公司，並共同持有20％（200美元）股份，違反「公務員服務法」規定。該公司資本額僅美金1000美元，足見有疏失或便宜行事，雖依其解釋係為學校申請專利所為，被彈劾人違規事證明確，「基於監院歷來處理類似案例的一貫原則，我們依例贊成彈劾」。

但聲明也指出，所謂吳茂昆在美國設立公司一事，有關違反「公職人員利益衝突迴避法」等規定，「我們認為調查報告取證草率，過於武斷，片面採證無法判斷，審查會有要求高鳳仙修正，去除主觀之評價」。遺憾的是審查會時間緊迫，錄音效果有限，致高鳳仙雖當場同意修正，之後卻不顧審查委員的共識要求，仍以其原調查報告公布。

不過，在王幼玲、趙永清、張武修、楊芳玲、林盛豐、蔡崇義等6名監委發表聲明前，高鳳仙與楊美鈴就已搶先一步發布新聞稿，強調審查會並未承諾刪除「違反公務員利益衝突迴避法」部分。如有必要，可公布錄音內容。