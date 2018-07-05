風電遭抹黑 蔡總統要立委、行政部門說明白

總統蔡英文表示，離岸風電完成後將會成為政策亮點，卻被對手抹黑，希望立委和政務官都要多上媒體說明。（資料照，記者彭健禮攝）

2018-07-05 21:50

〔記者蘇芳禾、彭琬馨／台北報導〕總統蔡英文今天晚間與高雄、屏東民進黨立委餐敘，與會者轉述，由於高雄、屏東選情相對較穩定，因此主要討論地方政策。蔡總統指出，離岸風電完成後將會成為政策亮點，也證明這是正確的能源政策，又可以達成非核家園的政策目標，希望立委和政務官都要多上媒體說明，讓更多人知道台灣的風電發展潛力。

身兼民進黨主席的總統蔡英文晚間在官邸宴請最後一批高屏地區立委，除立委林岱樺因地方上另有行程未出席外，其他立委都有出席。與會者包括總統府秘書長陳菊、行政院秘書長卓榮泰、民進黨秘書長洪耀福與選舉對策委員會召集人林錫耀，多位與會者表示，總統有點小感冒，但仍撐住聽取立委意見。

席間立委提到，離岸風電是重要政績亮點，結果卻被國民黨和藍營媒體操作成圖利，四處散播第二階段競標結果每度電僅2.22元到2.54元之間，低於政府第一階段遴選結果所訂定5.8元躉購價格。

對此，蔡總統說，她有注意到這個狀況，第一階段是用國際標來扶植國內產業，也打下良好的基礎，歐洲很多國家都是這樣發展風電。到了第二階段，每度電降到2塊多，也表示台灣風力很有潛力，在野黨反而去打第一階段價格高，這並不合理，是誤導民眾。希望立委和行政部們能讓大家知道台灣很有發展風電的潛力，是正確的能源政策，也能達成非核家園的目標。

另位與會的立委轉述，有屏東立委提到，希望能建高鐵和捷運，蔡總統認為高鐵的難度高，捷運聽起來比較有機會，聽完高屏立委講完各區建設的意見後，蔡總統還開玩笑說，「怎麼還有那麼多事要做」。

一名高雄立委說，會談氣氛不錯，高屏兩地選情相對穩定，蔡總統主要關心談高雄市與屏東縣重大建設問題，如橋頭科學園區、高雄市大林蒲遷村問題、流行音樂中心、捷運系統等問題，倒是餐會中沒有出席火龍果、鳳梨、香蕉等議題，談到農漁業問題，包括農業的使用以有機農藥取代化學農藥等。

與會者說，總統府秘書長陳菊對高雄熟悉，每位立委提到的問題，陳菊都很了解，「難免有時候陳市長會上身」，陳菊也幫高雄多了很多話。蔡英文聽完後，責成行政院要有所回應，才能讓民眾對執政黨的政績有感，許多快要完成的政策要加速進行。

此外，蔡總統也關心立法院休會後，立委將根據選區與專長進行任務編組，7月15日全代會上午將有選舉造勢的宣誓活動，全黨投入選舉。