黨產會：黨費不夠花 KMT拿政府預算補助產業黨部

2018-07-05 20:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕黨員所繳黨費不夠國民黨花，「國庫通黨庫」編預算補助！行政院黨產會近日從一份被國民黨列為「機密」的黨務工作報告發現，國民黨產業黨部在1963年曾接受中央政府預算補助，公帑直接挹注黨部的積儲基金。

根據1963年11月，由國民黨中央委員會秘書處印製，列為「機密」的「中國國民黨第九次全國代表大會黨務工作報告」顯示，國民黨各黨部近年業務發展，所需費用隨之增多，黨員所繳黨費，不足以資因應，原有黨產收益為數有限，漸亦難於籌補。

黨務工作報告指出，就各黨部所在環境斟酌實情，舉辦黨營事業或購置黨產，以其盈餘或租金收益抵補支出。數年來，各產業黨部因努力經營，均已略有積儲，「少數單位環境特殊，籌措困難，乃由中央編列預算補助」，至於地方黨部因工作範圍廣泛，籌維挹注，尚有待於設法改進。

黨產會委員表示，黨產研究之父傅正早在「自由中國」雜誌批判「國庫通黨庫」現象，例如就產業黨部而言，國民黨在1950年代有台灣區產業黨部，又有台灣省產業黨部，還有縣市產業黨部，省產業黨部之下還增設支黨部。

委員分析，國民黨早年搜刮黨費的主要手法，有透過政府主管單位的權力，公開列入政府預算，還有的甚至乾脆將整個組織納入政府機關，變成行政單位的一部分。