韓國瑜批爭取鴻海不力 民進黨團反諷：噴墨汁的白賊魚

2018-07-05 20:09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人韓國瑜引述他人說法，老調重談高雄爭取鴻海投資不力一事，高雄市議會民進黨團今天傍晚反批說，韓國瑜用聽說不實資訊，抹滅過去大家招商的努力，「國民黨走了會轉彎的白海豚，卻來了隻噴墨汁的白賊魚」。

韓國瑜到燕巢區拜票時說，日前透過高雄縣前縣長楊秋興轉述，鴻海董事長郭台銘當初決定要來投資高雄市，鴻海團隊前後來了11次，郭台銘親自來了2次，但市府僅派副秘書長接見。

韓國瑜說，郭台銘到美國投資見到川普，到日本投資和首相握手，鴻海想到高雄市投資，卻見不到前市長陳菊，這難道是一個城市面對投資應該有的態度？

對此，高雄市議會民進黨團今天傍晚發表聲明，批評韓國瑜根本不懂高雄市政發展現況，「只會道聽塗說、竹篙鬥菜刀！」呼籲韓國瑜勿把高雄市政當兒戲，應再做足功課再出門，以免貽笑大方。

高雄市議會民進黨團指出，高雄也曾展開雙臂，歡迎當時鴻海的相關投資規劃，但事實是，2008年馬英九當選總統，鴻海就宣布投資19億元，進駐高雄軟體園區，但一拖3年多，直到2012年總統大選前的1個半月，才突然宣布動工。

民進黨團說，為此，高雄市政府前後召開過35次相關協助會議，高雄產業界人士當時也曾揶揄說：「郭董是為了怕馬總統再度跳票，才趕緊在大選前動土」。

民進黨團強調，這些過去的事實，歷歷在目，韓國瑜卻用聽說、不實資訊，抹滅過去大家招商的努力，「走了會轉彎的白海豚，來了隻噴墨汁的白賊魚」的說法更是不脛而走。

民進黨團說，難道國民黨不知道，高雄市已爭取到比鴻海美國投資案還大的華邦電投資案，將在高雄投資3350億元設廠，市府在96到106年間，累計招商簽約金額更超過1000億元，最近連續3年都獲得中央政府招商卓越獎的肯定。