軍改通知書出包！黨政人士：若有人為刻意 就是榮譽感問題

2018-07-05 19:15

〔記者蘇永耀／台北報導〕國防部寄退休俸處分書出包，傳出有「人為因素」，民進黨立委王定宇並指電腦裡的原始工作表已遭刪除，對此，總統府方面沒有回應，強調此事由國防部主責，不過，黨政人士今天認為，有這種狀況，很難說服這裡面沒有專業以外的理由。但若真有人為的刻意，那也不只是責任而已，更是榮譽感的問題了！

立法院外交及國防委員會召委王定宇說，相關資料是某部門從資料庫轉檔成工作表，再把工作表燒成光碟交給負責寄信的部門，因此，就算寄信部門逐筆檢查，也查不出錯誤，因為拿到的原始檔案就是錯的，如今回頭檢查，發現資料庫是正確的，但重要的工作表卻已被刪除。

王定宇並說，此事是電腦出包還是人為因素，現有專責小組在跨部會調查，如果是電腦問題，政府要檢討，若是人為破壞，這是不能輕縱的，他希望不是人為破壞。

負責整個年改工程規劃及協調的總統府，對此沒有回應，強調此事由國防部主責。不過，黨政人士說，當初為了通過年改方案，以及最後付諸實施，政府所有部門幾乎都不眠不休投入。包括最後步驟，就是由台銀、郵局、及其他相關行政部門都做好準備，只等軍方把東西印好，但卻出了差錯。尤其軍方又是政府當中電腦化最早，處理這種大量人資報表應是「家常便飯」的部門，有這種狀況，很難說服別人這沒有專業以外的理由。但如果真的有人為的刻意，那也不只是責任而已，更是榮譽感的問題了！