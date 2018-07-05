簽收入獄令！ 張榮味聲請延遲執行 若不准生日當天入獄

警方欲送達張榮味入獄執行書，一度遭其女兒張嘉郡拒收。（記者廖淑玲攝）

2018-07-05 18:46

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「不要為難警方」，張榮味要女兒張嘉郡簽收他的入獄執行書，並將委託律師遞送狀紙，以胞妹張麗善要選舉，向雲林地檢署聲請延遲執行4個月。

張榮味案昨天下午才宣判，包括雲林地檢署及當事人都尚未收到正式判決書，今天中午虎尾警方就要送達入獄執行書，要求張榮味10日生日入獄，遭張嘉郡以不符行政程序拒收，讓負責送達的虎尾分局偵查隊長郭建宏陷入兩難。

張榮味因在雲林縣長任內辦理林內鄉焚化廠工程，被控期約收賄千萬元，案經4度更審，台南高分院前年10月更4審依職務行為期約賄賂罪，判處張榮味8年有期徒刑、褫奪公權4年，最高法院昨駁回上訴，全案定讞，張榮味必須入獄執行。

全案昨天下午才宣判定讞，今天中午警方就要送達入獄執行書，引發張家人強烈不滿而拒收，張嘉郡強調，他們都沒有收到該案判決書，如何簽收執行書？讓人質疑完全是政治操弄，司法真的已淪為政治工具。

張榮味說，今天早上到台西參加丁姓友人告別式，還擔任另2場告別式的點主官，行程照舊，雖然整場官司十分荒謬、選舉弄手段粗糙，但也不願意為難警方，要女兒收下執行命令書，也向檢方聲請延遲執行，盼能獲准，若有政治考量無法獲准，他會勇敢面對，即使是生日也會依時間前往報到，但相信日後會有公斷。