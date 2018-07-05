立法院陳抗多成「嫌惡設施」 中市府促遷往成功嶺

林佳龍倡議立法院遷至台中市，市府、民代都認為成功嶺是首選。（記者黃鐘山攝）

2018-07-05 19:47

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長林佳龍倡議立法院遷至台中市，並提出烏日3處地點。市議員陳世凱今天說，立院陳抗日增、規模漸大，周遭居民視為「嫌惡設施」，不適合交通繁榮區域，建議優先考量成功嶺；市府表示，總體考量也以成功嶺可能性最大。

林佳龍爭取立院遷建台中，一再宣示「首都減壓、國會先行」，並提出烏日成功嶺30公頃市有土地、高鐵台中烏日站細部計畫區4.2公頃及烏日火車站前兵工整地中心10.5公頃等3個方案，做為立院評估選擇目標。

陳世凱說，考量國土安全與區域均衡發展，歡迎立院遷台中，讓台中第二大都市獲得更大的能見度與中央的重視，烏日的交通和地理環境也確實非常適合。但目前立院周圍陳抗數量日漸增加，陳抗規模同步擴大，不少民眾已將立院視為「嫌惡設施」。

嫌惡設施簡單說就是「我不希望它在我家附近」，如住家附近有垃圾掩埋場、焚化爐，如果處理不當，可能造成空氣污染或二次公害，產生戴奧辛等有毒化學物質，民眾避之唯恐不及。此外，公墓、停車場、加油站、高壓電塔等都可稱為嫌惡設施。

陳世凱又說，若是使用兵整中心土地，將衝擊當地交通，而高鐵烏日站細部計畫區也應優先商業發展，兩處均不宜立院遷入，成功嶺則是第一選擇，空間大、區位獨立，可以規劃民主大廣場，陳抗、靜坐、連署，均不影響市民權益。

林佳龍說，成功嶺營區約300多公頃未被充分利用，其中30公頃為市有地，過去無償撥用給國防部，國防部可先將這些土地還給市府。市府規劃立院遷建長期以成功嶺營區優先，短期則可使用霧峰前省議會的空間，附近還有光復新村、中興新村等腹地。

林佳龍強調，成功嶺營區是山線、海線的交會點，也是高鐵、台鐵、國道一號、三號的交會點，是全台交通最便利的地方，不管開車或搭車都非常方便，是立院遷建首選。