馬2020再選總統？ 洪耀福：有聽到訊息

2018-07-05 17:31

〔記者楊淳卉／台北報導〕前總統馬英九近期公開行程滿檔，引發外界聯想，更傳出馬可能2020年再度參選總統。對此，民進黨秘書長洪耀福今與媒體茶敘表示，「有聽到馬英九準備2020年參選的訊息，馬英九確實有在布局」，觀察馬今年輔選力道就知道，馬英九行程跑得很勤快，「可能比吳敦義跑得還要多。」

洪耀福也說，期待馬英九出來助選，對民進黨是好事，馬英九剛好可以與民進黨做對比。民進黨可以訴求，馬英九過去做不到的、不敢做的，民進黨都做到了，馬英九以前怎麼不做年改？要出來解釋說明。