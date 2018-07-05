給國安會講稿沒「兩岸一家親」綠議員轟柯說謊應道歉

2018-07-05 16:52

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市長柯文哲去年赴中國上海參加雙城論壇，主張「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」等立場至今仍陷惹議。柯昨受訪坦承，去年雙城論壇給國安會的講稿沒提到「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」，這些話是後來加進去的。對此，北市議員阮昭雄今痛批，柯當初說法始終兜不攏，是否給國安會看過，還在媒體前哽咽控訴國安會、陸委會，現說法又轉彎，要求柯文哲為政治謊言道歉。

柯文哲先前談及雙城論壇與中國交流過程，指國安會、陸委會都放北市自己處理，還說他的發言講稿與行程都有先送國安會，但國安會高層都沒動靜，等到出事才攻擊他，讓他很傷心。

不過，柯昨受訪時也坦承，送到國安會的兩岸講稿根本沒提到「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」等，這些話是「後來加進去的」。

阮昭雄批評，講稿疑雲牽扯國安會，台北市議員周柏雅曾在議會質詢時詢問柯文哲事件始末，不過柯始終交代不清，如今柯自己「失言」才使真相水落石出。

阮質疑，柯文哲自栩是全國最有誠信的市長，頻在重要議題上立場搖擺不定、說法前後不一，如此人格特質如何讓市民放信？

至於柯文哲數日前稱雙城論壇「還是要辦」，表示「雙城」需要雙方談判，但中國方面並非上海可以決定，「下棋的後面還有老闆」，意指中國在背後掌控，民進黨台北市議會黨團總召李慶鋒表示，雙城論壇並非不能辦，但應事後檢驗對市政有何幫助，且既然柯稱中國方面也非上海就能決定，那雙城論壇的實質效益何在？質疑柯假藉城市交流之名，拉抬個人選情。