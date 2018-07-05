被抱怨沒有母雞帶小雞 丁守中：行程都有通知黨團

2018-07-05 16:15

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中今天參加國民黨市黨部黨務會議。有部分國民黨議員認為，丁守中沒有起到「母雞帶小雞」作用，拉抬議員選舉聲勢，甚至有行程都未通知、政策未串連等等。丁守中說，所有行程都有通知議會黨團，就看各自議員有沒有需要一起出席；至於政見部分，丁則沒聽到有這方面的聲音，認為許多議員都支持他的政見。

台北市國民黨部主委黃呂錦茹說，丁守中有時候是私人行程，最近大部分都是拜訪基層里長，時間都很短，但也有安排市場掃街等公開行程，之前議員也都有跟隨。

而台北市長柯文哲說拋出將要有6場辯論，媒體問丁守中，是否認為柯P想要回歸市政問題，而迴避容易扣分的兩岸議題？丁守中說，回歸市政議題很好，因為台北市施政太差，沒有具體建設，對於要辦6場辯論都很樂意參加。而對於是否在區域講兩岸論述是否恰當？丁守中認為，兩岸並非北市府所主管，但任何施政都跟兩岸關係有關，「兩岸問題無從迴避。」

對於中選會訂出選舉經費上限為8000萬元，柯文哲認為只有自己做得到。丁守中說，上次柯文哲選舉就沒有做到。他說，過去沒有選過市長，但以過去選立委經驗，每次募款都有很多保留款。

對於民進黨想在年底推動「禁五星旗」公投，丁守中說，台灣要開大門走大路，大家可以用公投表達意見，但千萬不要為了意識形態、統獨，佔據太多拚經濟、發展的時間，讓老百姓苦不堪言。