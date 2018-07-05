張榮味家拒收發監執行書 法界：檢憑判決主文即可啟動執行

2018-07-05 16:09

〔記者張文川／台北報導〕雲林縣前縣長張榮味在任內期約收賄廠商3000萬元，最高法院昨駁回上訴定讞，張榮味必須入獄，外傳雲林地檢署已收到定讞判決書，今送執行通知至張家要求本月10日報到服刑；對此，最高法院今表示，昨天評議定讞後，立即派人將「判決主文公告」送至最高檢察署以啟動防逃機制，最高檢送至雲林檢署的應是附帶判決主文與更四審判決的「執行通知」，定讞判決書尚未出爐。

法界人士則指出，並非一定要收到定讞判決書才能執行，檢方憑判決主文即可啟動執行作業，以防重刑犯有逃匿的空窗期。

例如，「南迴搞軌案」主嫌李泰安，在最高法院判刑13年定讞，隔天台東地檢署就依據判決主文發出執行命令，李泰安請假未報到，立刻被拘提到案發監；此外，「捷運殺人魔」鄭捷死刑定讞後18天即執行槍決。

雲檢今通知警方送執行通知到張榮味家中，要求張在7月10日至地檢報到入獄服刑，張的女兒張嘉郡拒收，認為昨天才定讞，判決文都還沒收到，執行命令隔天就到了，她認為是政治追殺。

對此，最高法院表示，昨天評議駁回上訴定讞後，立即派人把張榮味案的「上訴駁回」判決主文，送至最高檢察署，最高檢再通知雲檢啟動防逃機制，所以雲林地檢署收到並非最高法院判決書，而是「判決主文」與更四審判決書。