基隆孝二路示範道路明年施工

2018-07-05 15:05

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府為改善道路品質，今年原打算做孝二路示範道路，但孝二路是市中心進出中山高速公路的重要道路，要封一半道路施工，對市區交通衝擊大，市長林右昌說，經評估，要等忠一路打通之後，預估明年才會施做孝二路示範道路。

此外，基隆酸雨，東北季風時易影響路面平整，市府工務處長張元良說，中央大學名譽教授、道路工程專家林志棟，建議市府在路面材料中添加1％的石灰抗酸，因此將在孝二路示範道路工程中，瀝青原料中加入石灰，延長道路使用年限。

基隆市為改善路平，每年都做1至2條示範道路，改善路基、人手孔蓋降埋，刨鋪路面也比一般道路多1倍，改善後2年禁挖，目前已完成仁一路、信一路和中正路等路段。

市府原本今年要做孝二路示範道路，全長1.1公里，搭配港區周邊景觀改善，4月間也施做了人行道改善工程。林右昌今天與仁愛區里長座談時表示，孝二路示範道路施工對市區交通衝擊，9月底忠一路將打通銜接中山一、二路，因此，將等忠一路打通之後再做孝二路示範道路。

此外，防汛季節到，仁愛區有部分低漥地區大雨就會積淹水，多位里長希望加強南榮河、西定河下游清淤，及排水溝改善等。工務處長張元良與仁愛區長林文琛將逐一勘查、檢討改善方案。