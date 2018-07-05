蘇貞昌提建聯合宿舍 新北市府：不符實際需求

2018-07-05 14:38

〔記者何玉華／新北報導〕文大宿舍「大群館」爭議引起各界對大學青年住宿需求的重視，民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天提出「新．新北，大學青年安心居住計畫」，其中提到將在大學密集區域興建聯合宿舍，不過，新北市政府城鄉局今天表示，新北市的大專院校散步在不同區位，興建聯合宿舍，恐不符實際狀況及需求。

蘇貞昌的「新．新北，大學青年安心居住計畫」包括3面向:在大學密集區域興建聯合宿舍、在非密集區域提供社會住宅供新北的大學生申請，並試辦「包租代管」的大學生住宿專案。

城鄉局副局長江志成表示，新北市有城有鄉，轄內的22所大專院校散布在不同區位，有在山上的華梵大學，有鄰近海邊的聖約翰科技大學，也有在市區捷運站旁的輔仁大學、亞東技術學院等，加上學生外宿要兼顧學業、打工及生活機能的便利性，大多選擇在學校附近租屋。

江志成說，以每所大學不同條件及區位，為學生興建聯合宿舍，恐怕沒考慮到實際狀況及需求。他強調，新北市自102年起推出全台首創的捷運青年住宅租金補貼，只要在新北就學就業，不論是否設籍，都可以申請每月2400元租金補貼，補貼1年共2.88萬元；校外租屋具彈性，又可申請捷運青年住宅租金補貼，比起承租社會住宅更具誘因。

根據城鄉局統計，106年度共有1136戶申請捷運青年住宅租金補貼，符合資格的748戶全數獲得補貼，其中在學學生比例超過20%，佔1/5強；今年度預計在10月中受理，18-40歲在新北就學就業青年即可提出申請，相關訊息可留意城鄉局網站。