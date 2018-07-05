賴清德種的這棵樹 見證催生全台首座老人醫院

賴清德接任行政院長第一週，就回到台南種下這株紫檀，也請韓良誠協助追蹤成大醫院送出老人專科醫院計畫。（記者劉婉君攝）

2018-07-05 14:44

〔記者劉婉君／台南報導〕成功大學附設醫院將興建全台第一座老人醫院，最快2022年啟用，而在老人醫院催生的背後，還有一段行政院長賴清德的小故事。

台南市1928年開業的「韓內科」，現任院長韓良誠傳承父親韓石泉醫師的理念，執業超過50年，曾參與成大醫學院、成大醫院、成大醫院新門診大樓動土，從小就立志當醫生的他，在三代同堂的環境中成長，也在父親及自己行醫的過程中，體會到老人專業醫療的重要，1990年赴美國夏威夷大學學習老人醫學，多年來也大力促成成大醫學院成立全台第一所「老人學研究所」、全台首座老人醫院，而現任行政院長賴清德也在關鍵時刻助一臂之力。

韓良誠長期至成大醫學院傳承經驗，迄今仍每週兩次到成大醫院急診部床邊教學及1週１次老年醫學的小組期刊閱讀，賴清德也曾是他在教授寄生蟲等課程的學生，13年前韓良誠等人為了爭取設立「老人學研究所」拜會當時的教育部長杜正勝，時任立委的賴清德也陪同在旁，給予臨門一腳的力量。

2016年2月底，剛當選的總統蔡英文在賴清德的安排下，拜訪韓良誠，韓良誠談起在成大醫學中心創建國家級老年專科醫院，去年9月，賴清德接任行政院長第一個禮拜，再訪韓內科並種下一株紫檀時，主動再提及此事，並請韓良誠協助追蹤請成大醫院提出相關計畫，直到日前行政院通過計畫，全國首座老年專科醫院拍板定案。

韓良誠對賴清德一直將老人專科醫院一事放在心上，且一上任即大力推動相當感動。他說，高齡醫學是國家重要政策，日美及許多歐洲國家早在1940年左右即設立老年學科，老年醫療的研究與服務是國家將要執行的重要政策，現在如果不趕快做，將來一定會後悔，老年專科醫院不只是醫療服務，不是要蓋很多病房收很多病人，而是提供失智及合理福利措施等相關研究，及培育更多老人醫學的專業人才，從宏觀的角度真正服務老人，只要一般老人科的人才及能力足夠，可以好好處理一般的老年患者的問題，國家健保就一定會省錢。而在專科醫院成立之前，成大醫院要先成立老年醫學部，才能順利銜接。

韓良誠長期推動成立老年專科醫院。（記者劉婉君攝）