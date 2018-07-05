台日交流跨大步 第4屆高峰會將發表高雄宣言

第4屆台日交流高峰會即將讚在高雄舉行，高雄市議會議長康裕成（中）、副議長蔡昌達（左二）等人，特別錄製迎賓短片，歡迎來自日本的議員朋友。（記者葛祐豪翻攝）

2018-07-05 14:44

〔記者葛祐豪／高雄報導〕第4屆台日交流高峰會，將於本週六（7日）首度移師高雄舉行，日本將有40個地方議會、323名議員來台，高雄市議會議長康裕成將在會中發表「高雄宣言」，備受外界期待，將能進一步深化台日未來關係。

台日交流高峰會是日本全國友台議員聯盟「全國日台友好議員協議會」發起，由日本各地近50個議會參加，歷次會議均發表友好台灣及促進交流的相關宣言，對台日關係有重大影響。

首屆台日交流高峰會在日本金澤市舉行，「金澤宣言」強調集結日本全國各地方議會議員，致力於東亞自由民主及和平；第2屆高峰會於和歌山市舉行，「和歌山宣言」主張台灣有意義地參加或貢獻於國際民航組織等國際組織；第3屆高峰會則由熊本市議會主辦，「熊本宣言」再次宣示支持台灣對國際組織做出貢獻。

高雄市議會議長康裕成去年在第3屆高峰會，成功爭取第4屆主辦權，將於本月7日下午在高雄展覽館登場，除了日本有40個地方議會、323名議員來台，台灣也有22個地方議會、118名議員參加，創下歷屆台日會議的最高規模。

各界對康裕成將發表的「高雄宣言」有著熱列期待，盼望藉由「高雄宣言」在台日62個地方議會議員支持下，進一步深化台日未來關係，及提升台灣國際地位。

多位高雄市議員指出，「高雄宣言」意涵兩國地方議員對未來台日關係的期待，也影響台日兩國關係的發展，備受期待。

「高雄宣言」將由兩位前高雄市長：現任總統府秘書長陳菊、駐日代表謝長廷共同見證；康裕成也將和日本「全國日台友好議員協議會」會長藤田和秀，共同簽署友好交流協定書，希望為台日國際合作，寫下美好典範。