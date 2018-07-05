換部長規定跟著換！ 國軍基層怨軍服規定朝令夕改

前國防部長馮世寬（見圖）任內推動的幾項服儀有關措施，最近已悄悄取消規定，引發國軍基層不滿。（資料照）

2018-07-05 13:54

〔即時新聞／綜合報導〕前任國防部長馮世寬在任內推動幾項和軍人服儀有關措施，不過在新任國防部長嚴德發上任後，決定在本月16日恢復原本規定，把原本規定縫在軍服上的臂張給拆除，規定朝令夕改，引起基層官兵抱怨。

綜合媒體報導，馮世寬任國防部長時，規定軍人在右邊袖子上的縫上部隊臂章，以強化對部隊的向心力。不過最近悄悄取消規定，把軍常服上的臂章拆掉，只保留軍便服和野戰服的臂章。

另外，馮世寬任內決定更改三軍官兵冬季軍便服夾克的樣式，改為類似美軍過去「艾森豪夾克」的短版合身設計，在2017年11月換發第一波約8萬套，但嚴德發接任後以「驗證期截止」為由，已決定停止使用，當初發出的夾克也不再作為軍裝。

其他還包括國防部為形塑軍人形象，提升軍人榮譽感，試辦在軍常服左袖縫上「榮譽袖帶」，但這項措施也在試辦期滿後停辦。

《蘋果》報導指出，有基層官兵抱怨，規定變來變去，臂章縫、拆的錢約60元都要自己出，根本擾軍傷財。也有官兵批評，規定沒有經過深思熟慮，根本就是在玩兵、弄兵，部隊怎麼會有戰力？