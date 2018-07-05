黃國昌表態力挺 蘇貞昌：感謝支持！

2018-07-05 13:29

〔記者翁聿煌／新北報導〕時代力量立委黃國昌昨天表態力挺民進黨新北市參選人蘇貞昌，蘇貞昌今天表示感謝，蘇貞昌說，昨天聽到黃國昌公開在台上肯定他努力的政績，並且大聲呼籲大家相挺，很感動、很感謝，他要更努力尋求各方支持，希望能在政績上再加上政績，希望為新北做得更好。

媒體問到黃國昌的力挺，是不是代表大綠、小綠在新北整合成功，對選情有幫助，蘇貞昌回應，其實都沒分什麼大綠、小綠，黃國昌在選的時候，我也陪他站吉普車，大家有一個共同的理想，希望新北更好，我會在這樣的基礎上，尋求各方的支持，也感謝各方支持。