蹺班召妓3年16次 法官朱樑被彈劾

台灣高等法院台中分院朱樑多次與女子進行性交易，而同院前法官曾謀貴無正當理由與案件當事人私下會晤，並接受餽贈及飲宴，監察院通過監委楊芳玲、包宗和提案，彈劾朱樑與曾謀貴。（資料照）

2018-07-05 13:18

〔記者鍾麗華／台北報導〕台灣高等法院台中分院朱樑多次與女子進行性交易，而同院前法官曾謀貴無正當理由與案件當事人私下會晤，並接受餽贈及飲宴，監察院今天通過監委楊芳玲、包宗和提案，彈劾朱樑與曾謀貴。

監委調查，朱樑自103年12月12日至106年5月17日，3年內共16次分別於台中市的商務套房或汽車旅館與女子進行性交易，且其中半數係於該院上班期間所為，無請公假、公差紀錄。除構成曠職外，與女子進行性交易，違反「社會秩序維護法」，並構成刑法通姦罪，僅因其配偶未提出告訴無以論罪。

法官曾謀貴接受餽贈及飲宴也被彈劾

此外，監委指出，曾謀貴曾被公務員懲戒委員會以參與不當飲宴為由，記過一次，但仍未記取前車之鑑，在104年擔任該院民事案件陪席法官，參與案件言詞辯論後，竟無正當理由在自宅及法院辦公室與承辦案件之一方當事人會面，收受相贈物品，並接受該當事人飲宴。

彈劾文指，曾謀貴無請假、公差紀錄，於104年11月12日赴台中市議會為友人進行請託，在上班時間於院外從事私務，其言行不檢，無正當理由僅與一方當事人私晤，且參與與司法公正、廉潔形象不相容飲宴應酬，嚴重違反法官法及法官倫理規範之規定。