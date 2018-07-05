張榮味判刑定讞 綠委：國民黨若操作將成兩面刃

民進黨立委蔡適應、莊瑞雄今天接受電台專訪。（Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供）

2018-07-05 13:16

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前雲林縣長張榮味因焚化廠弊案判刑8年定讞，民進黨立委莊瑞雄說，國民黨若操作成政治或司法迫害，對年底選情是兩面刃；立委蔡適應和莊瑞雄均認為，張麗善一定會打悲情牌。

民主進步黨立委蔡適應、莊瑞雄上午接受廣播節目主持人周玉蔻專訪。

莊瑞雄也認為，張麗善一定會打悲情牌，影響多大不知道，或許對他自己的傳統支持者會有凝聚效果，但這個案子對國民黨而言是兩面刃，若要操作成司法或政治迫害有其難度，因為這不是無中生有的案子。

蔡適應說，就雲林縣的選情而言，張麗善一定會打悲情牌，但對雲林縣以外的其他縣市而言，民眾認為這個案子拖這麼久總算判刑定讞，是好事情，這也是對政治人物最基本的要求。「收賄就是要判刑。」

針對國防部近期寄出退休俸處分書及試算表，卻發生地址寄錯或級職算錯的狀況是否究責等問題。立法院外交及國防委員會委員、立委蔡適應表示，這件事情處理要快狠準，因此他日前質詢國防部官員，要求一個月內要提出調查與檢討報告，他主張一定要懲處。

對於寄錯地址、寄錯人等「跳格」狀況。蔡適應直言，這是不可思議的答案，這攸關人民對政府信任度的問題，寄錯地址這件事情政府要多花新台幣400多萬元，不能由政府買單。

蔡適應說，他問國防部為何有這樣的狀況發生，國防部當時回應是「資料轉檔」問題，他判斷應該是資料到國防部前就已經出狀況。至於是否是「人為」蓄意破壞導致？蔡適應說，還沒調查前，他不願意臆測，但一定要懲處或調職。

而農產品盛產造成價格波動，外界質疑農委會主委林聰賢神隱。對此，莊瑞雄表示，他不覺得林聰賢躲起來，這幾波農產品都是生產的問題，政府已經啟動收購次級品機制，不讓次級品流入市場，拉抬等級較好的農產品，價格會上去。

被質疑政府溝通能力不好，莊瑞雄說，如果讓外界有這種感覺，當然必須檢討。