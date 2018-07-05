小弘當選 藝人許效舜祝賀澎湖議員參選人顏嘉弘高票當選

2018-07-05 13:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕因石與澎湖結緣的搞笑藝人許效舜，今日率團為澎湖縣議員馬公選區參選人顏嘉弘加油打氣，並致贈「小弘當選」牌匾，藍軍縣長參選人賴峰偉也以老長官身分現身會場，公開推薦顏嘉弘，希望未來能共同為縣政攜手努力。

愛石成痴的許效舜，與澎湖淵源相當深，在澎湖結交許多石友，此次率團前來，一方面以石會友，另一方面則是為舊識顏嘉弘加油打氣，顏是任職湖西鄉公所時結識許效舜，許得知顏捲土重來，特致贈小弘當選牌匾，不改搞笑藝人本色，現場妙語如珠，帶動熱鬧氣氛。

顏嘉弘出身政治世家，父親為前副議長顏重慶、母親也曾擔任過議員，本屆首次參選縣議會就當選，卻因有爭議的幽靈人口疑雲，遭到判決當選無效被迫去職，但未褫奪公權，此次捲土重來，呼籲民眾以選票還其公道，讓他重返議會監督縣政發展，也感恩許效舜等人跨海而來助陣，絕不會辜負所託，為議會帶來清流。

另外會場也出現焦點人物，前縣長賴峰偉此次重披藍袍上陣，回鍋參選澎湖縣長寶座，賴峰偉與顏家也是世交，與顏的叔叔為同學，當年賴擔任縣長之時，顏剛由加拿大留學返鄉，延攬進入縣長辦公室，雙方還有長官部屬之誼，希望能重續前緣，未來攜手在府會共同推動澎湖縣政，讓家鄉澎湖更為進步繁榮。