選舉經費上限八千萬 柯誇口：只有我做得到

臺北市立天文科學教育館展示場以全新面貌登場，展品全面重新規劃，增加互動性。台北市長柯文哲5日出席開幕儀式，並前往展示場及特展導覽體驗。（記者劉信德攝）

2018-07-05 12:36

〔記者沈佩瑤／台北報導〕中選會3日公布直轄市、縣市長選舉經費額度上限，台北市部分為8747.5萬。台北市長柯文哲繼日前質疑這標準怎麼訂的，今天受訪時再批政府訂定法令應該要務實、可行，他認為可以8千萬打完的只有他，其他人都不可能。

柯文哲上午出席天文館「展示場更新啟用暨星際迷航-互動特展」開幕儀式後接受媒體聯訪，針對選舉經費額度上限，不但再次反問「那個8千萬上限什麼意思？訂那個是什麼意思？」政府訂法令一定要務實、要可以遵守，不要訂了卻讓大家沒辦法遵守，這個標準明明一看就知道不可能，他還放話，「我跟你講，可以8千萬打完只有我，其他不可能」。

此外，柯日前受訪時透露正在思考是否在六個議員選區舉辦政見辯論會，藍綠兩黨市長參選人丁守中、姚文智皆回以「隨時奉陪」。柯說自己當三年半的市長，市政政策還是比較熟悉，暗示自己在辯論會中比較有優勢，至於要怎麼舉？他表示還要再規劃，看是用公家資源還是找電視台合作，以及是不是連同議員一起處理，都還要討論一下。